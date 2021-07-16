فيسل كوبي يؤكد انتقال الياباني فوروهاشي إلى سيلتيك

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(رويترز) - قال فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم إن جناحه الياباني كيوجو فوروهاشي سينتقل إلى سيلتيك الأسكتلندي بعد توصل الطرفين لاتفاق على الصفقة.

وقال فيسل كوبي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن الصفقة ستتم بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بمبلغ الانتقال أو أي جوانب أخرى.

ويقود المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي سبق له تدريب يوكوهاما مارينوس الياباني، الجهاز الفني للنادي الاسكتلندي منذ انتقاله إليه في الشهر الماضي بعد قيادة مارينوس للفوز بالدوري الياباني في 2019.

وشارك فوروهاشي (26 عاما) في ست مباريات دولية مع منتخب اليابان وأحرز هدفين خلال فوز اليابان 14-صفر على منغوليا في تصفيات كأس العالم في مارس آذار الماضي.

وكان فوروهاشي ضمن تشكيلة فيسل كوبي الفائزة بكأس إمبراطور اليابان في 2019.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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