الشرطة اليابانية تبحث عن رباع أوغندي مفقود

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الجمعة إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.

وقالت السلطات في المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا إن الرياضي المفقود هو الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو.

وقالت شبكة إن.إتش.كيه التلفزيونية الرسمية في وقت سابق إن أحد مسؤولي المدينة لاحظ اختفاء الرياضي الأوغندي خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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