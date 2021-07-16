دول أفريقية تتسلم خلال أيام الشحنات الأولى من التبرع الأمريكي بلقاحات كوفيد

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من ستيفاني نيبيهاي

جنيف (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون وتحالف جافي للقاحات يوم الجمعة إن قرابة 50 دولة أفريقية ستتلقى 25 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 تبرعت بها الولايات المتحدة وإن الشحنات الأولى ستصل إلى بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم 80 مليون جرعة لقاح صُنعت في الولايات المتحدة لدول في العالم لحماية الأشد عرضة للخطر ووقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت جايل سميث منسقة التعافي من كوفيد-19 والصحة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ”بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي وكوفاكس تفخر الولايات المتحدة بأن تتبرع بخمسة وعشرين مليون لقاح مضاد لكوفيد-19 لتسع وأربعين دولة أفريقية. إدارة بايدن ملتزمة بقيادة الجهود العالمية للتصدي للجائحة من خلال تقديم لقاحات آمنة وفعالة للعالم“.

وأضاف البيان أن قرابة مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ستُقدم إلى بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا في الأيام المقبلة. وتابع أن باقي اللقاحات سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن أفريقيا سجلت زيادة بنسبة 43 في المئة في وفيات كوفيد-19 الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات فيما تواجه دول القارة نقصا في الأكسجين وأسرة الرعاية المركزة.

وقال سترايف ماسييوا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إن التبرع الأمريكي لتسع وأربعين دولة موضع تقدير ”خاصة في هذه اللحظة التي نشهد فيها الموجة الثالثة (من كوفيد-19) في عدد من الدول لأفريقية“.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وهو إثيوبي، إلى تطعيم عشرة في المئة على الأقل من الأشد عرضة للخطر في كل دولة، بما في ذلك الأطقم الطبية وكبار السن، بحلول سبتمبر أيلول.

وحتى الآن أرسل برنامج كوفاكس لمشاركة اللقاحات 121 مليون جرعة إلى 136 دولة معظمها منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو عدد يقل بكثير عن هدف البرنامج الأصلي. ويرجع ذلك إلى تقييد الإمدادات منذ قيام الهند بتعليق صادرات اللقاح.

ويدير كوفاكس كل من تحالف جافي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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