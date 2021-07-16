متحدث: سوجا يؤكد تنظيم ألعاب يتوفر فيها الأمن والسلامة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أكد لزعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) عزم بلاده على تنظيم دورة أولمبية يتوفر فيها الأمن والسلامة للجميع بينما لم يعبر أي من زعماء أبيك عن القلق بسبب الألعاب في تفشي العدوى بفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات المتحدث ناوكي أوكادا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لزعماء المنتدى.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 في 23 يوليو تموز الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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