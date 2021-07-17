مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض بعد رحلة أولى

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بكين (رويترز) - أقلعت مركبة فضائية صينية، قادرة على الوصول إلى حافة الغلاف الجوي، ثم عادت إلى الأرض في نفس اليوم فيما وصفته الصين بخطوة كبيرة نحو تطوير تكنولوجيا للنقل الفضائي يمكن إعادة استخدامها.

وقالت مؤسسة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، شركة الصناعات الفضائية الرئيسية في البلاد، إن المركبة أقلعت من مركز للإطلاق في شمال غرب البلاد يوم الجمعة وأكملت رحلتها وفقا ”للإجراءات المحددة“.

وأضافت في بيان أن المركبة عادت بعد ذلك إلى الأرض في مسار ”أفقي“.

ويفترض للمركبات القادرة على الوصول إلى الفضاء شبه المداري أن تكون قادرة على التحليق على ارتفاع يصل إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

ولم تحدد المؤسسة الصينية الارتفاع الذي وصلت إليه المركبة، كما لم تذكر تفاصيل بشأن مسار الرحلة. ولم تنشر أيضا صورا للمركبة أو رحلتها.

وقالت المؤسسة إن ”تطوير تكنولوجيا للنقل الفضائي قابلة لإعادة الاستخدام رمز مهم لانتقال الصين من دولة ‘كبرى‘ ترتاد الفضاء إلى دولة ‘قوية‘ ترتاد الفضاء“.

ومن شأن تطوير تلك المركبات أن يؤدي إلى تكرار وتيرة المهام وخفض تكلفتها.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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