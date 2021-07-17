بايدن: مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة عن كوفيد ”تقتل الناس“

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واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ”تقتل الناس“، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.

وقال بايدن للصحفيين لدى سؤاله عن المعلومات المضللة وما هي رسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ”إنها تقتل الناس. انظروا، الجائحة موجودة فحسب بين من لم يتلقوا اللقاحات. وهي تقتل الناس“.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الشركة أيضا.

وقالت في إيجاز بالبيت الأبيض ”من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها. إنها شركة قطاع خاص. هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله“.

ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب للتعليق.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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