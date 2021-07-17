مسؤول: أمريكا تحتاج للعمل مع الصين لإحراز تقدم مع كوريا الشمالية

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة قبل زيارة ستقوم بها دبلوماسية أمريكية كبيرة للمنطقة إنه سيكون على الولايات المتحدة أن تعمل مع الصين من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية ستزور اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا الأسبوع المقبل وقد تضيف الصين إلى قائمة الدول التي ستزورها حيث سيكون التعامل مع كوريا الشمالية على جدول الأعمال.

وتريد واشنطن العمل مع الصين في بعض المجالات التي تتداخل فيها مصالح البلدين رغم العلاقات المتوترة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بشأن قضايا تشمل التجارة وحقوق الإنسان.

وتريد واشنطن كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي لكن جهود إقامة اتصال دبلوماسي معها منذ تنصيب الرئيس جو بايدن أوائل العام الجاري لم تلق استجابة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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