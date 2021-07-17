حقائق‭- ‬إصابات كورونا العالمية تتجاوز 189.41‭ ‬مليون والوفيات 4 ملايين و238200

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‭16‬ (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 189.41 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و238200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 607438 34148422

الهند 412531 31026829

البرازيل 538942 19262518

فرنسا 111429 5833341

روسيا 314046 5907999

تركيا 50415 5507455

المملكة المتحدة 128642 5332371

الأرجنتين 100695 4719952

إيطاليا 127851 4281214

كولومبيا 114833 4583442

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17751 1474865

35 ‬‬‬‬- الأردن 9872 760161

41 - الإمارات 1892 657884

‭42‬ - لبنان 7882 549427

43‭ ‬- المغرب 9418 549844

44 - السعودية 8048 507423

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية ‭ ‬)

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