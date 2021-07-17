باخ سعيد باللقاء المباشر مع مسؤولي الألعاب

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قبل أقل من أسبوع من موعد انطلاق الحدث الرياضي الكبير عبر توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت عن سعادته بعقد لقاء مباشر مع مسؤولي الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية بعد لقاءات افتراضية عديدة عبر عدة أشهر.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 في 23 يوليو تموز الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل وسيتعين على منظميها خلال هذه الفترة اتخاذ خطوات وقرارات كبيرة لتأمين تنظيم الحدث بسلام وأمان.

وتحدث باخ خلال اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو قبل وقت قصير من اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في قرية الرياضيين الأولمبية.

وقال باخ في بداية الاجتماع "بكل حرارة أرحب بكم جميعا. اللقاء معكم بصورة مباشرة بعد نحو 17 أو 15 شهرا حسبما أعتقد يمثل لحظة مؤثرة تماما".

وخلال الاجتماع قدم المنظمون اليابانيون تقريرا عن آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة المؤجلة.

وأضاف باخ "ربما لم يقابل بعضكم البعض منذ ألعاب الشباب في لوزان (في يناير 2020) وكأننا في عصر مختلف.

"الآن تستطيعون رؤية حجم التأثير الذي أحدثته هذه الجائحة على حياة الجميع وكيفية تأثيرها على حياتنا الشخصية وعلى منظمتنا.. لكن من الجيد جدا رغم كل ذلك رؤيتكم والشعور بوجودكم واللقاء المباشر معكم".

وستقام الدورة الصيفية بدون جمهور وسط إجراءات وقائية مشددة لكن الكثير من اليابانيين يعارضون إقامة الدورة في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بالعدوى في بلادهم.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html