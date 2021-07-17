منتخب ألمانيا الأولمبي يرفض استكمال مباراة ودية إثر تعرض أحد لاعبيه لإهانة عنصرية مزعومة

أخبار اليابان





(رويترز) - غادر المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم للرجال الملعب قبل خمس دقائق من نهاية مباراته الودية أمام هندوراس في واكاياما في اليابان يوم السبت بعد تعرض مدافعه جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية مزعومة.

وكانت نتيجة المباراة، التي أقيمت خلف أبواب مغلقة، التعادل 1-1 عند حدوث الواقعة، التي وصفها منتخب هندوراس بأنها كانت نتيجة سوء تفاهم.

وقال المنتخب الألماني عبر حسابه تويتر "المباراة انتهت قبل خمس دقائق من وقتها الأصلي والنتيجة كانت 1-1. لاعبو ألمانيا غادروا الملعب بعد تعرض جوردان تورنايجا لإساءة عنصرية".

وقال شتيفان كونتس مدرب منتخب ألمانيا الأولمبي والدولي السابق "عندما يتعرض أحد لاعبينا لإهانة عنصرية، فإن الاستمرار في اللعب ليس خيارا".

وتبدأ ألمانيا مشوارها في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل أمام البرازيل، بينما ستواجه هندوراس منتخب رومانيا في أولى مبارياتها بالمجموعة الثانية.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html