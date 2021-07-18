إصابة وزير الصحة البريطاني بكوفيد-19

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لندن (رويترز) - قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد يوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة مشيرا إلى أنه كان قد حصل على جرعتين من اللقاح المضاد للمرض.

أيد جاويد، الذي يشغل منصب وزير الصحة منذ ثلاثة أسابيع، خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإلغاء جميع القيود القانونية المتبقية بشأن فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين، على الرغم من الزيادة الجديدة في الإصابات بسبب سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وقال جاويد في تغريدة ”هذا الصباح أثبتت الفحوصات إصابتي بكوفيد“ موضحا أنه أجرى اختبارا سريعا وفي انتظار الحصول على نتيجة اختبار (بي.سي.آر).

وقال ”أنا في انتظار نتيجة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) لكن لحسن الحظ انني كنت قد حصلت على التطعيم والأعراض التي أشعر بها خفيفة“.

تواجه بريطانيا موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، لكن جونسون وجاويد يقولان إن برنامج اللقاحات كسر إلى حد كبير الصلة بين الإصابات بكوفيد-19 والوفيات. ومع ذلك، قال جونسون إن على بريطانيا أن تتأقلم مع احتمال وقوع المزيد من الوفيات.

وتحتل بريطانيا المركز السابع من حيث عدد وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم، وجرى تطعيم ثلثي البالغين بشكل كامل.

ويحذر بعض العلماء من أن خطط الحكومة لإلغاء إجراءات العزل العام في إنجلترا خطيرة نظرا لأنه لم يتم بعد تطعيم عدد كبير من الناس ولحقيقة أن اللقاحات ليست فعالة بنسبة مئة بالمئة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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