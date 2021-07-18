إصابة عضو في الفريق التشيكي بفيروس كورونا

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براج (رويترز) - أعلن مسؤولو اللجنة الأولمبية التشيكية عن إصابة عضو في الفريق التشيكي المشارك في أولمبياد طوكيو بفيروس كورونا بعد وصوله إلى طوكيو قادما من براج لكنهم أكدوا أن الرياضيين بحالة صحية جيدة في القرية الأولمبية.

وأوضح مسؤولو اللجنة الأولمبية التشيكية أن العضو، الذي خضع لكشفين قبل السفر وكانت النتيجة سلبية ولم تظهر عليه أعراض، دخل العزل الذاتي بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين كانوا معه في الطائرة.

ولم تعلن اللجنة الأولمبية التشيكية عن هوية العضو.

وقال مارتن دوكتور المدير الرياضي للجنة التشيكية "في غضون ساعتين اتخذنا خطة وقمنا بتجهيز عدة غرف فردية لكل الرياضيين والأعضاء الذين كانوا معه على متن الطائرة".

وفي وقت سابق من يوم السبت أعلن منظمو الأولمبياد عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 داخل القرية الأولمبية بجانب 14 حالة أخرى مرتبطة بالبطولة وهو ما يزيد الشكوك بشأن إقامة ألعاب "آمنة".

وتقام ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الجائحة العالمية، بدون جماهير وفي ظل لوائح حجر صحي صارمة.

ووصل أغلب الرياضيين المشاركين في الأولمبياد التي تقام في الفترة من 23 يوليو تموز وحتى الثامن من أغسطس آب.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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