كوريا الجنوبية تعيد جنودها من سفينة موبوءة بكورونا في الشرق الأوسط

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سول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية يوم الأحد إنها ستعيد جميع الجنود المتواجدين على متن سفينة تشارك في دورية لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن فريق إحلال سيقود الباخرة عائدا إلى البلاد وذلك بعد ثبوت إصابة عشرات الجنود بفيروس كورونا.

وتكافح كوريا الجنوبية، التي كانت نموذجا في كبح الفيروس في السابق، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى مع انتشار سلالة دلتا في أنحاء البلاد.

وذكرت الوزارة أن طائرتي نقل ستقلعان إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق الأحد مؤكدة أن 61 جنديا آخر على متن السفينة أصيبوا بالفيروس وذلك بعد تقارير إعلامية ذكرت أن ستة أصيبوا بالعدوى.

وسجلت كوريا الجنوبية 1454 حالة إصابة بالفيروس يوم السبت ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 177951 بينما يبلغ عدد الوفيات 2057.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية ‭ ‬)

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