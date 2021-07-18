صادرات الصين من وقود الديزل تتعافى في يونيو وسط إنتاج قياسي

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بكين/ سنغافورة (رويترز) - تعافت صادرات الصين من وقود الديزل في يونيو حزيران مقارنة بمايو أيار وزادت لأكثر من مثليها عما كانت عليه قبل عام مع شحن المصافي كميات إضافية وسط معدلات إنتاج قياسية.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأحد أن الشحنات في الشهر الماضي بلغت 2.36 مليون طن مقابل 1.68 مليون طن في مايو أيار و1.04 مليون طن في يونيو حزيران 2020.

وسجلت أنشطة المصافي الصينية مستويات قياسية في يونيو حزيران مع عودتها للعمل عقب أعمال صيانة ونتيجة بدء تشغيل وحدة خام جديدة في مصفاة تشيجيانغ بتروكميكال كورب العملاقة في أبريل نيسان.

وزادت صادرات وقود الطائرات في يونيو حزيران إلى 910 آلاف طن وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 مقارنة مع 770 ألف طن قبل عام.

وبلغت صادرات البنزين 1.45 مليون طن انخفاضا من 1.55 مليون طن في مايو أيار لكن بزيادة 91 بالمئة عن يونيو حزيران 2020.

وفي أول ستة أشهر من العام بلغت صادرات وقود الديزل 13.01 مليون طن مرتفعة 14.6 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بينما زادت صادرات البنزين 21.3 بالمئة إلى 9.56 مليون طن.

كما أظهرت بيانات يوم الأحد أن واردات الغاز الطبيعي المسال بلغت 6.72 مليون طن منخفضة من 7.03 مليون طن في مايو أيار.

وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال في أول ستة أشهر 27.8 بالمئة سنويا إلى 39.78 مليون طن مع استمرار مشتريات قوية من الشركات حتى بعد انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة في منتصف مارس آذار مما ساهم في ارتفاع الأسعار بالسوق الفورية في آسيا.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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