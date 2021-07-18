يوشيدا قائد منتخب اليابان يطالب بعودة الجمهور للألعاب

أخبار اليابان





(رويترز) - دعا مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان للرجال لكرة القدم إلى السماح بالحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي سينطلق الجمعة المقبل قائلا إنه لا معنى لإقامة الدورة خلف أبواب مغلقة دون جمهور.

وستبدأ منافسات كرة القدم الأولمبية الأربعاء المقبل.

وتقرر إقامة الدورة التي تستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل دون جمهور في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار في الدولة المضيفة بينما يسمح بحضور جماهيري في بعض الأحداث الرياضية الأخرى في البلاد.

وقاد يوشيدا منتخب اليابان إلى التعادل 1-1 مع إسبانيا في أخر مباراة ودية للفريق استعدادا للمشاركة في الدورة الصيفية في ظل تواجد جماهيري محدود في ملعب مدينة كوبي يوم السبت.

وستنطلق منافسات كرة القدم النسائية في الدورة الأربعاء المقبل أيضا.

وقال يوشيدا في مؤتمر صحفي افتراضي "ما الهدف من إقامة الألعاب؟ ولأجل من تقام (الدورة)؟ بالطبع الرياضيون يرغبون في المنافسة أمام جمهور".

ورغم تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى يستمر الجمهور الياباني في حضور مباريات دوري البيسبول المحلي للمحترفين ودوري كرة القدم الياباني أيضا.

وأضاف يوشيدا لاعب سامبدوريا الإيطالي "قدمت أسرنا تضحيات وتعايشوا مع الأوضاع وقدموا الدعم لنا عندما كنا ننافس في أوروبا.

"المشاركة لا تقتصر على اللاعبين فقط لأن جميع أفراد أسرهم يشاركونهم في ذلك".

وتساءل يوشيدا "وإذا لم يكن بوسعهم مشاهدة المباراة فما الهدف وما الجدوى من إقامة هذه المباراة؟ أطرح عليكم هذا السؤال. أتمنى أن نعيد النظر في ذلك بجدية".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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