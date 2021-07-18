ثلاث إصابات بكورونا بمنتخب جنوب افريقيا الأولمبي للقدم

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طوكيو (رويترز) - أكدت جنوب افريقيا ظهور ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منتخبها الأولمبي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في الدورة الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو من بينهم اللاعبان تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي.

كما جاءت نتيجة فحص محلل الفيديو ماريو ماشا إيجابية لدى الوصول إلى طوكيو.

وسيبدأ المنتخب الأولمبي لجنوب افريقيا منافسته في الدورة بمواجهة منتخب الدولة المضيفة الخميس المقبل.

وسيلتقي الفريق بعد ذلك مع منتخبي المكسيك وفرنسا.

وقال مكسوليسي سيبام مدرب الفريق في بيان أصدره الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم يوم الأحد "لدينا في معسكر الفريق هنا ثلاث حالات إيجابية.. لاعبان ومسؤول".

وأشار المدرب إلى أن الفريق نتيجة لذلك دخل في عزل صحي قبل السماح له بالتدريب وهو ينتظر نتائج الفحوص التي أجريت في ساعة مبكرة من يوم الأحد.

وقال المدرب أيضا "هذا الموقف المؤسف حرمنا من أول تدريب مكثف الليلة الماضية".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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