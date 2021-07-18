الأسترالي موسكات يتولى تدريب مارينوس الياباني

أخبار اليابان





(رويترز) - سيتولى الاسترالي كيفن موسكات تدريب نادي يوكوهاما مارينوس المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم خلفا لمواطنه أنجي بوستيكوجلو الذي انفصل عن الفريق من أجل تدريب سيلتيك الاسكتلندي.

وأعلن مارينوس تعيين موسكات (47 عاما) على رأس الجهاز الفني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد رغم أنه لم يحدد موعدا‭‭ ‬‬لبدء المهمة فعليا على أرض الواقع في ظل قيود السفر المفروضة على القادمين الأجانب إلى اليابان بسبب جائحة كوفيد-19.

ولم يرتبط موسكات بأي عمل في مجال التدريب منذ انفصاله عن سان ترويدن البلجيكي أواخر العام الماضي لكنه أمضى ستة أعوام ناجحة مع ملبورن فيكتوري قبل ذلك.

وتولى موسكات تدريب النادي الأسترالي خلفا لبوستيكوجلو في 2013 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأسترالي في عامي 2015 و2018 بعد أن سبق له العمل كمدرب مساعد للنادي.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html