جونسون يطالب بتوخي الحذر مع رفع قيود كورونا في إنجلترا يوم الاثنين

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين على توخي الحذر، وقال إنه يجب عليهم عزل أنفسهم عندما يُطلب منهم القيام بذلك، تزامنا مع رفع قيود كوفيد-19 في إنجلترا يوم الاثنين.

وأضاف جونسون، الذي يخضع لعزل ذاتي أُعلن في وقت سابق يوم الأحد، في تسجيل مصور ”من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، توخّوا الحذر“.

وقال ”تقدموا غدا إلى الخطوة التالية مع التحلي بالحكمة والاحترام اللازمين لغيركم، وللمخاطر التي لا يزال المرض يمثلها. وقبل كل شيء، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، عندما يُطلب منكم الحصول على الجرعة الثانية (من اللقاح المضاد لفيروس كورنا)... من فضلكم، اقدموا على ذلك“.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html