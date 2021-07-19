بوجاتشر ”آكل لحوم البشر البريء“ يحرز لقب سباق فرنسا للدراجات

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من جوليان بريتو

باريس (رويترز) - أصبح تادي بوجاتشر أصغر فائز بلقب سباق فرنسا للدراجات مرتين متتاليتين يوم الأحد بعد أداء مذهل أدخله في مقارنات مع عظماء الرياضة.

وسحق المتسابق السلوفيني البالغ عمره 22 عاما، الذي فاز باللقب في مشاركته الأولى في العام الماضي، كل منافسيه في مراحل جبال الألب بهجوم أعاد للذكريات ثمانينات القرن الماضي وأحكم قبضته على السباق حتى النهاية.

وتفوق بوجاتشر على الدنمركي يوناس فينيجارد بفارق كبير بلغ خمس دقائق و20 ثانية وجاء الإكوادوري ريتشارد كاراباز ثالثا متأخرا بسبع دقائق وثلاث ثوان عن الفائز بعد فشل فريقه إنيوس في تعويض إخفاق العام الماضي.

وقال بوجاتشر على منصة التتويج ”سأتحدث من قلبي. أشكر كل من حضروا على مدار الأسابيع الثلاثة. كان من الممتع القيادة على هذا المسار“.

وأنهى بوجاتشر المرحلة الأخيرة يوم الأحد بأمان بعد فوز البلجيكي فوت فان آرت إذ تفوق على مواطنه يسبر فيليبسن والبريطاني مارك كافنديش.

واحتفل بوجاتشر مع عبور خط النهاية.

وقال إيدي ميركش الفائز باللقب خمس مرات والذي اكتسب سمعته بسبب نهمه الشديد للفوز وإحرازه لقبه الأول في 1969 بعمر 23 عاما ”أعتقد أنه آكل لحوم البشر الجديد“.

وأضاف ”إنه قوي للغاية. أعتقد أنه سيفوز باللقب عدة مرات في الأعوام المقبلة. لو لم يتعرض لأي مشاكل فيمكنه بالتأكيد الفوز بلقب سباق فرنسا أكثر من خمس مرات“.

* إمكانات متعددة

وبينما يقول بوجاتشر إنه ”لا يحب المقارنات“ إلا أن متسابق فريق الإمارات تخلى عن حذره عندما هاجم في المرحلة الثامنة في مرتفع كول دي روم مثلما فعل ميركش ومواطنه برنار إينو الفائز باللقب خمس مرات أيضا.

وفاز بوجاتشر بمرحلتين في جبال البرانس بالإضافة إلى سباق فردي ضد الساعة في إشارة إلى إمكاناته المتعددة ولم يظهر علامات على الضعف سوى في الأسبوع الثاني في مونت فينتو.

وحصد بوجاتشر لقب أفضل سائق تحت 25 عاما بالإضافة إلى لقب المراحل الجبلية مثل العام الماضي.

وذهب لقب النقاط إلى المخضرم كافنديش بعدما عادل المتسابق البريطاني الرقم القياسي بالفوز في 34 مرحلة إذ انتصر في أربع مراحل في العام الحالي وحرمه فان آرت من الفوز 35 يوم الأحد.

وكانت بمثابة عودة رائعة لكافنديش الذي شارك في السباق لأول مرة منذ 2018 بعد سنوات من النتائج السيئة ومشاكل الصحة النفسية.

وساهم فريق ديكونينك-كويك ستب في إعداد كافنديش للفوز في سباقات السرعة حيث انتصر الفريق البلجيكي في خمس مراحل في نسخة العام الحالي.

وبعد خسارته مراحل السرعة الأولى في السباق لم يستطع أي متسابق الاقتراب من كافنديش وتفادى الحوادث التي أثرت على السباق وتسببت في خروج منافسه كاليب إيوان بعد المرحلة الثالثة.

وأنهت الحوادث آمال بريموش روجليتش وصيف البطل في العام الماضي إذ اضطر للانسحاب قبل المرحلة الثامنة كما تأثر جيرينت توماس وتيو جيجان هارت ثنائي إنيوس بعد حوادث في البداية.

وشهدت الأيام الأخيرة بعض الشكوك حول المنشطات إذ فتح المدعي العام في مرسيليا تحقيقا بشأن فريق البحرين فيكتوريوس بعد تفتيش الشرطة أماكن إقامة الفريق وحافلاته يوم الأربعاء الماضي.

وقال فريق البحرين فيكتوريوس إنه يتعاون مع التحقيقات.

وفاز الفريق بثلاث مراحل هذا العام بفضل البلجيكي ديلان توينس والسلوفيني ماتي موهوريتش الذي انتصر في مرحلتين.

ويسافر بوجاتشر إلى طوكيو حيث ينافس في سباق الطرق في الأولمبياد السبت المقبل.

وبعد مرحلة احتفالية إلى باريس بدا أن كافنديش وفريقه ديكونينك-كويك ستب يسيطران على السباق.

لكن المتسابق البريطاني لم يستفد من وجود ميكل موركوف لينتزع فان آرت فوزه الثالث بمرحلة هذا العام.

وكان فان آرت، الذي سينافس في سباق فردي ضد الساعة في أولمبياد طوكيو، فاز بمرحلة يوم السبت وهي سباق فردي ضد الساعة كما فاز بمرحلة جبلية شهدت مرتفعين في مونت فينتو.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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