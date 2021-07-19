الملياردير الأمريكي بيزوس يستعد لأول رحلة لشركة بلو أوريجن إلى الفضاء

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(رويترز) - بدأ رجل الأعمال الأمريكي الملياردير جيف بيزوس يوم الأحد دورة تدريبية مكثفة استعدادا لأولى رحلات شركته بلو أوريجن إلى الفضاء يوم الثلاثاء المقبل، مع ثلاثة أشخاص سيرافقوه في هذه الرحلة.

ويمثل الإطلاق من موقع في غرب ولاية تكساس اختبارا حاسما للمركبة نيو شيبرد ولخطط بيزوس للاستفادة من سوق السياحة الفضائية الذي سيكون مربحا على الأرجح.

ويرافق بيزوس في هذه الرحلة، التي تستغرق 11 دقيقة من الموقع التابع للشركة أكبر شخص سنا يطير إلى الفضاء على الإطلاق، الطيارة والي فونك (82 عاما)، وأصغر طالب فيزياء، وهو أوليفر دايمن الذي يبلغ من العمر 18 عاما. كما سينضم إليهم مارك شقيق بيزوس.

وستمثل هذه المهمة أول رحلة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء. وخلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، عبرت بلو أوريجن عن ثقتها بنجاح مهمة المركبة نيو شيبرد.

ويحتوي البرنامج التدريبي لبلو أوريجن على إفادات تتعلق بالسلامة ومحاكاة لرحلات الفضاء وتعليمات حول كيفية التحليق حول مقصورة المركبة بعد أن تتحرر الكبسولة من الجاذبية الأرضية.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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