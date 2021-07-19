إصابة لاعبة التنس الأمريكية جوف بفيروس كورونا وغيابها عن أولمبياد طوكيو

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(رويترز) - قالت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف يوم الأحد إنها ستغيب عن أولمبياد طوكيو بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت اللاعبة البالغ عمرها 17 عاما في تويتر "أشعر بخيبة أمل للإعلان عن إصابتي بفيروس كورونا وعدم مشاركتي في أولمبياد طوكيو".

وأضافت المصنفة 25 عالميا "كنت أحلم بتمثيل بلادي أمريكا في الأولمبياد وأتمنى الحصول على المزيد من الفرص لتحقيق هذا الحلم في المستقبل".

وتنطلق أولمبياد طوكيو، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم الجمعة المقبل.

ويأتي إعلان جوف، التي لم تشارك منذ بطولة ويمبلدون حيث خسرت في دور الستة عشر، بعد يومين من إصابة الأسترالي أليكس دي مينو بفيروس كورونا قبل سفره إلى طوكيو من إسبانيا.

وكان العديد من اللاعبين أعلنوا غيابهم عن البطولة لأسباب مختلفة ومن بينهم رفائيل نادال وروجر فيدرر وسيرينا وليامز وسيمونا هاليب ودومينيك تيم وستانيسلاس فافرينكا ونيك كيريوس.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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