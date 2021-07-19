حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 190.45 مليون والوفيات 4 ملايين و254285

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واشنطن (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 607879 34241688

الهند 413609 31106065

البرازيل 541266 19342448

فرنسا 111467 5855198

روسيا 315597 5958133

تركيا 50554 5529719

المملكة المتحدة 128708 5433939

الأرجنتين 101436 4749443

إيطاليا 127867 4287458

كولومبيا 115831 4621260

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17830 1491712

35 ‬‬‬‬- الأردن 9896 761225

41 - الإمارات 1898 660978

‭42‬ - لبنان 7885 550942

43‭ ‬- المغرب 9450 557632

44 - السعودية 8075 509576

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية ‭ ‬)

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