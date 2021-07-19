استطلاع: ثلثا اليابانيين يشككون في إقامة ألعاب آمنة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع نشرته صحيفة أساهي المحلية قبل ساعات من انطلاق أولمبياد طوكيو أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة وسط جائحة فيروس كورونا.

وعبر 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم في إمكانية نجاح المنظمين في احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا، بينما قال 55 بالمئة إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأيد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع عبر الهاتف والبالغ عددهم 1444 شخصا قرار إقامة الألعاب دون أي حضور للمشجعين.

ومع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، اضطرت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وسط مخاوف أن يتسبب استضافة الألعاب في زيادة حالات الإصابة في ظل حضور الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحفيين إلى طوكيو.

وأعلن مسؤولو الألعاب يوم الأحد أول حالة إصابة بكوفيد-19 بين الرياضيين في القرية الأولمبية في طوكيو، ليصل عدد المصابين المرتبطين بالأولمبياد إلى عشرة أشخاص على الأقل في ذلك اليوم.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه يأمل أن يرحب الشعب الياباني باستضافة الألعاب بمجرد أن تبدأ المنافسات، ومع بدء الرياضيين اليابانيين حصد الميداليات.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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