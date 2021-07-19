النفط يتراجع أكثر من واحد بالمئة بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

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طوكيو (رويترز) - تراجع النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة الإمارات.

وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ يوم الأحد علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس آب لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من مايو أيار 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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