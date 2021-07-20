نينتندو تنفي طرحها لجهاز سويتش جديد

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صورة لجهاز ألعاب نينتندو سويتش في أسبوع باريس للألعاب في باريس، فرنسا، 29 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019. بينوي تيسير/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة نينتندو اليابانية ”ليس لديها خطط“ لإطلاق نموذج جديد من جهاز ألعاب سويتش الخاص بها بعد ترقية الشاشة التي أعلنت عنها هذا الشهر في نفي علني غير عادي عقب تقارير إعلامية.

سيتم إطلاق Nintendo Switch OLED بسعر 349.99 دولارًا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول في ثاني ترقية رئيسية لخط ضرب وحدات التحكم.

قبل إعلان الإطلاق، أبلغت بلومبرغ أن ترقية سويتش سيكون لها وحدة معالج مركزي مطور (CPU) وإخراج 4K. النموذج الجديد لا يحتوي على أي منهما، مما أدى إلى تكهنات بأن هناك ترقية أخرى معلقة.

وقالت الشركة التي تتخذ من كيوتو مقراً لها، والتي تركز عليها تكهنات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر ”ليس لدينا خطط لإطلاق أي نموذج آخر في الوقت الحالي“.

كما نفت نينتندو تقرير بلومبرغ الذي قال إن النموذج الذي تمت ترقيته من المتوقع أن يقدم هوامش ربح أعلى. وقالت ”نريد أن نوضح أن هذا الادعاء غير صحيح“.

(من إعداد سام نوسي ؛ تحرير ديفيد جودمان وجيسون نيلي، الترجمة من إعداد nippon.com)