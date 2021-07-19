أول رباع فلسطيني في الألعاب الأولمبية يستعد لكتابة التاريخ

أخبار اليابان





من نضال المغربي

غزة (رويترز) - يقول الرباع القادم من غزة محمد حمادة إنه يستهدف دخول المراكز العشرة الأولى عندما يصنع التاريخ باعتباره أول فلسطيني ينافس في هذه الرياضة بالألعاب الأولمبية التي تنطلق في طوكيو يوم الجمعة.

وترك حمادة (19 عاما) غزة قبل عدة أسابيع ليضمن ألا يواجه أي متاعب في السفر إلى الألعاب الأولمبية التي حجز مكانه فيها عقب مشاركته في ست مسابقات تأهيلية دولية منذ 2019.

وأبلغ حمادة رويترز في الدوحة حيث يتدرب لمدة خمس ساعات يوميا "أول ما أوصل طوكيو سنفعل المستحيل ونطلع كل جهدنا حتى نظهر بشكل مميز".

وأضاف "شعور لا يوصف اني أكون بتأهل لأولمبياد طوكيو".

وفي مايو أيار الماضي، احتل حمادة المركز السابع في بطولة آسيا والثامن في بطولة العالم تحت 20 عاما في أوزبكستان، حيث رفع 141 كيلوجراما في الخطف و171 في النطر بمجموع 312 كيلوجراما في الرفعتين.

وقال حمادة الذي يتجه إلى اليابان في 20 يوليو تموز قبل ثلاثة أيام على انطلاق الأولمبياد "نحن نطمح لتحقيق أرقام شخصية جديدة... وإن شاء الله أكون من العشرة الأوائل".

وتتحكم إسرائيل ومصر في الدخول والخروج من قطاع غزة، وزادت القيود منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع الساحلي في 2007.

ولم يرغب حمادة وشقيقه حسام، وهو أيضا مدرب الفريق الوطني الفلسطيني لرفع الأثقال، في المخاطرة وذهبا إلى الدوحة.

وقال حسام "هذه أول مشاركة لفلسطين بتاريخ الألعاب الأولمبية وفي تاريخ رياضي رفع الأثقال الفلسطينية أن تكون حاضرة في الألعاب الأولمبية. التدريب عملية معقدة وكون اللاعب أخي سهل عليا عملية التدريب".

وأشار حسام إلى أن الرياضيين الفلسطينيين واجهوا صعوبات بسبب الافتقار إلى الأندية المجهزة جيدا وأدوات التدريب المناسبة والمشاركة الدولية في مسابقات خارجية.

وتشارك فلسطين في الألعاب الأولمبية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 1996 بعد إبرام أول معاهدة سلام مع إسرائيل.

وقال أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن مشاركة حمادة تعد إنجازا بغض النظر عن فوزه بميدالية.

وأضاف "هذا حدث أسطوري إنه لاعب مثل محمد حمادة، شاب طموح وبطل من فلسطين، ومن غزة خصوصا، اللي عانت الكثير من الحصار والحروب، إنه يحمل علم فلسطين في طوكيو وينافس ضد أبطال العالم".

وقال المجدلاوي إن أربعة رياضيين فلسطينيين آخرين من غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيشاركون في الأولمبياد.

وأبلغ رويترز "نحن نتطلع إلى تسجيل رقم فلسطيني في سجل دورات الألعاب الأولمبية بغض النظر عن قدر هذا الرقم".

وفي منزل حمادة في غزة، عرض والداه في فخر العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وقال والده خميس "محمد حققلنا حلم طال انتظاره طويلا والحمد لله اليوم أنا مرتاح أديت رسالتي... أنا فخور بمحمد وحسام. احنا وصلنا طوكيو".

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html