بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد مع تجدد المخاوف من انتشار سلالة دلتا المتحورة

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نيويورك (رويترز) - أثارت قفزة في الإصابات بسلالة دلتا المتحورة موجة مبيعات واسعة في بورصة وول ستريت يوم الاثنين إذ يخشى المستثمرون من تجدد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتعثر التعافي الاقتصادي.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول على هبوط حاد ومُني المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك بأكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف مايو أيار.

وسجل المؤشر داو جونز أسوأ يوم له في حوالي تسعة أشهر.

ودفع عزوف المستثمرين عن المخاطرة أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للهبوط لتجر معها أسهم البنوك الحساسة للفائدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 724.56 نقطة، أو 2.09 بالمئة، إلى 33963.29 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 68.67 نقطة، أو 1.59 بالمئة، ليغلق عند 4258.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 152.25 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 14274.98 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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