لافين لن يسافر مع الفريق الأمريكي للسلة إلى طوكيو

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(رويترز) - قال الاتحاد الأمريكي لكرة السلة يوم الاثنين إن زاك لافين خضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا ولن يسافر مع بطل مسابقة كرة السلة للرجال في آخر ثلاث دورات أولمبية عندما يدافع عن لقبه في طوكيو.

وأضاف الاتحاد في بيان أن قرار استبعاد لافين البالغ عمره 26 عاما جاء "كإجراء احترازي" وأنه من المأمول انضمامه للفريق في طوكيو في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وخاض لافين معسكرا قويا مع الفريق قبل أولمبياد طوكيو، وخلال أربع مباريات ودية احتل المركز الثالث بين أفضل مسجلي الفريق بمتوسط بلغ 43 نقطة في المباراة.

وسيبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في الأولمبياد بمواجهة فرنسا في الدور التمهيدي يوم الأحد المقبل.

وافتقد الفريق الأمريكي برادلي بيل، الذي خضع للعزل الصحي الأسبوع الماضي، وكيفن لاف الذي لا يزال يتعافى من إصابته في ربلة ساقه اليمنى.

ودخل جيرامي جرانت أيضا للعزل الصحي يوم الخميس الماضي، لكن من المتوقع تعافيه وسفره مع الفريق لليابان.

ومنذ بدء تمثيل لاعبي دوري كرة السلة للمحترفين الولايات المتحدة في أولمبياد 1992، فاز الفريق بست ميداليات ذهبية وبرونزية.

وحقق الفريق سلسلة متتالية من الانتصارات في الأولمبياد بلغت 25 انتصارا تعود إلى مباراة الميدالية البرونزية في أولمبياد أثينا 2004.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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