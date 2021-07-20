إيرادات آي بي إم الفصلية تتجاوز التوقعات بدعم من قوة في أنشطة الحوسبة السحابية

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(رويترز) - أعلنت آي بي إم يوم الاثنين عن إيرادات للربع الثاني فاقت تقديرات المحللين، إذ عزز تعافي إنفاق العملاء نموا قويا في أنشطتها للحوسبة السحابية والخدمات الاستشارية.

وقالت الشركة إن مبيعاتها في أنشطة الحوسبة السحابية زادت 13 بالمئة إلى سبعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران.

وهبطت أرباح آي بي إم إلى 1.33 مليار دولار، أو 1.47 دولار للسهم في الربع الثاني، من 1.36 مليار دولار، أو 1.52 دولار للسهم، قبل عام. وقال المدير المالي للشركة إن آي بي إم أنفقت منذ بداية العام حوالي ثلاثة مليارات دولار على ثمانية استحواذات.

وارتفع إجمالي الإيرادات ثلاثة بالمئة إلى 18.75 مليار دولار متجاوزا تقديرات المحللين البالغة 18.29 مليار دولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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