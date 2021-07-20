هرنانجوميز ضمن تشكيلة إسبانيا في الأولمبياد بعد استبعاده سابقا

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(رويترز) - انضم خوانتشو هرنانجوميز لاعب مينيسوتا تيمبرولفز إلى تشكيلة فريق إسبانيا لكرة السلة في أولمبياد طوكيو رغم استبعاده من المشاركة في وقت سابق هذا الشهر.

وأُصيب هرنانجوميز (25 عاما) في الكتف الأيسر خلال مواجهة ضد فرنسا في الثامن من يوليو تموز وقال الاتحاد الإسباني لكرة السلة إنه يحتاج إلى وقت للتعافي.

وقضى هرنانجوميز خمس سنوات في الدوي الأمريكي للمحترفين منذ انتقاله إلى دنفر ناجتس ويسجل متوسط 5.7 نقطة مع الاستحواذ على 3.5 كرة مرتدة في 16.4 دقيقة كل مباراة.

وهرنانجوميز واحد من أربعة لاعبين بتشكيلة إسبانيا ينافسون في الدوري الأمريكي للمحترفين بجانب شقيقه ويلي وريكي روبيو زميله في مينيسوتا ومارك جاسول لاعب لوس انجليس ليكرز.

ومن أبرز لاعبي إسبانيا في الأولمبياد أيضا باو جاسول الذي شارك في مباراة كل النجوم ست مرات بالدوري الأمريكي والواعد عثمان جاروبا.

وخسرت إسبانيا 83-76 من أمريكا في آخر مباراة ضمن الاستعدادات للأولمبياد يوم الأحد.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في الأولمبياد أمام اليابان يوم 26 يوليو تموز.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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