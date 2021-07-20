بايلز تتجاوز حدودها بفعل أشياء "لا يمكن تخيلها" في الجمباز

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طوكيو (رويترز) - قالت سيمون بايلز بطلة الجمباز الأولمبية في كل الأجهزة إن المتسابقة التي تريد التغلب عليها في طوكيو هي نفسها وتبدو متحمسة لتجربة أشياء "لا يمكن تخيلها" في هذه الرياضة.

وحصلت بايلز (24 عاما) على 25 ميدالية في بطولة العالم وهو رقم قياسي منها 19 ذهبية وفازت في جميع مسابقات كل الأجهزة التي نافست فيها منذ 2013.

ونالت أربع ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في أولمبياد ريو ومن المتوقع أن تزيد غلتها في طوكيو.

وأبلغت بايلز محطة إن.بي.سي التلفزيونية "أحاول أن أكون أفضل من البطولة السابقة لذا أسعى للتغلب على نفسي".

وأضافت "لذا أفعل الآن أشياء لم يكن يمكن تخيلها في الرياضة وحتى لم أتصورها شخصيا وهذا جنون بكل صدق وأنا متحمسة لأنني أشعر بأنني تجاوزت حدودي".

ونشرت بايلز، التي اعترفت بأنها تشعر بالملل لانتقالها من غرفتها بالفندق إلى التدريبات وسط إجراءات صحية مشددة، صورة مبهجة يوم الاثنين مع زميلاتها أمام جدار بالقرية الأولمبية في طوكيو.

وأُصيبت لاعبة من قائمة البدلاء بالفريق الأمريكي للجمباز للسيدات بكوفيد-19 يوم الاثنين واحتاجت لاعبة أخرى للعزل بسبب المخالطة لكن الاتحاد الأمريكي للجمباز قال إن بقية الفريق واصل الاستعدادات للألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات الجمباز للرجال في طوكيو يوم 24 يوليو تموز بدور تمهيدي بينما تبدأ منافسات السيدات في اليوم التالي.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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