إمبراطور اليابان يلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الخميس

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن إمبراطور اليابان ناروهيتو سيلتقي مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الخميس المقبل قبل يوم واحد من موعد انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية المؤجلة من العام الماضي في العاصمة اليابانية.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الإمبراطور ناروهيتو الذي تحدث عن ذكرياته الخاصة بأولمبياد 1964 في طوكيو سيحضر حفل افتتاح الدورة يوم الجمعة القادم.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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