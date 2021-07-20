الصين ترفض اتهامات أمريكا بشن حملة تسلل إلكتروني عالمية

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بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الثلاثاء إن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بأن الحكومة الصينية شنت حملة تسلل إلكتروني عالمية، لا مبرر لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان إن الاتهامات تشويه ذو دوافع سياسية وإن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية.

واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين يوم الاثنين بشن حملة تسلل إلكتروني عالمية، وحشدت تحالفا واسعا بشكل غير اعتيادي لاتهام بكين علنا بذلك.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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