إصابة مدرب المنتخب التشيكي للكرة الطائرة الشاطئية بكورونا

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براج (رويترز) - قال المنتخب الأولمبي التشيكي يوم الثلاثاء إن مدرب المنتخب التشيكي للكرة الطائرة الشاطئية سايمون ناوش أصيب بفيروس كورونا ليصبح بذلك ثالث حالة إصابة مؤكدة في الفريق الأولمبي للبلاد قبل مشاركته في الألعاب الأولمبية.

وكانت جمهورية التشيك أعلنت يوم الاثنين إصابة لاعب الفريق أوندريه بروشيتش بالعدوى.

وقال المنتخب التشيكي للكرة الطائرة الشاطئية إن ناوش وبروشيتش غادرا القرية الأولمبية للدخول في عزل صحي بعد ثبوت إصابتهما بالعدوى.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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