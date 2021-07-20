موتو لا يستبعد إلغاء الألعاب في اللحظة الأخيرة

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طوكيو (رويترز) - قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 يوم الثلاثاء إنه حتى الآن لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدورة بالنظر لتصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس قال موتو إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات وسيجري مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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