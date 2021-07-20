متحدث: التركيز منصب الآن على تنظيم دورة أولمبية ناجحة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم منظمي الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة يوم الثلاثاء إن تركيز منظمي الحدث الرياضي الكبير ينصب الآن وبصورة كاملة على تنظيم دورة أولمبية ناجحة.

وأضاف المتحدث "نحن نركز بنسبة 100 في المئة على تنظيم دورة ألعاب ناجحة".

وجاءت تصريحات المتحدث بعد أن قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه لا يستبعد إلغاء الدورة في اللحظة الأخيرة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html