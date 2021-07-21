إعلام حكومي: الصين تكشف النقاب عن قطار مغناطيسي بسرعة 600 كيلومتر في الساعة

أخبار اليابان

بكين (رويترز) - كشفت الصين النقاب يوم الثلاثاء عن قطار مغناطيسي تبلغ سرعته القصوى 600 كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

وتجعل هذه السرعة القطار، الذي طورته الصين بقدراتها الذاتية وتم تصنيعه في مدينة شينغداو الساحلية، أسرع مركبة تتحرك على الأرض في العالم.

وباستخدام القوة الكهرومغناطيسية ”يرتفع“ القطار فوق المسار دون أي تلامس بين جسمه والقضبان الحديدية.

تستخدم الصين هذه التكنولوجيا منذ حوالي 20 عاما على نطاق محدود للغاية. وفي شنغهاي خط قطار مغناطيسي قصير يمتد من أحد مطاراتها إلى المدينة.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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