فاوتشي: السلالة دلتا وراء أكثر من 80% من إصابات كوفيد بأمريكا لكن اللقاحات فعالة

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(رويترز) - قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إن السلالة دلتا، إحدى سلالات كوفيد-19، هي السبب في أكثر من 80 في المئة من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90 في المئة في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وتم اكتشاف السلالة دلتا سريعة العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري. ومنذ ذلك الحين صارت سلالة كوفيد-19 المهيمنة في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقالت روشيل والنسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الجلسة إن متوسط عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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