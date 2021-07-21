أولمبياد طوكيو: مدير منظمة الصحة العالمية يدعم إقامة ألعاب طوكيو رغم جائحة كورونا

أخبار اليابان



منظر عام للحلقات الأولمبية المثبتة على منصة عائمة مع جسر قوس قزح في الخلفية استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طوكيو، اليابان في 21 يونيو/ حزيران 2021. باول كوبشينسكي/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن أولمبياد طوكيو يجب أن تمضي قدما لتظهر للعالم ما يمكن تحقيقه بالخطة والإجراءات الصحيحة وسط جائحة كورونا.

وفي حديثه إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في جلستهم بالعاصمة اليابانية، قال تيدروس إن العالم بحاجة إلى الألعاب الأولمبية الآن ”كاحتفال بالأمل“.

وقال ”تتمتع الألعاب الأولمبية بالقدرة على توحيد العالم، والإلهام، وإظهار ما هو ممكن“.

وقال وهو يحمل شعلة دورة الالعاب الاولمبية ”أتمنى أن تضيء شعاع الأمل من هذه الأرض فجرًا جديدًا لعالم صحي وأكثر أمانًا وأكثر عدلاً“. ويحدوني خالص الأمل في أن تنجح دورة ألعاب طوكيو ”.

تبدأ ألعاب طوكيو في 23 يوليو/ تموز وسط تساؤلات حول ما يتعلق بالسلامة، مع وصول عشرات الآلاف من الأجانب لليابان.

وانتقد تيدروس تناقضات اللقاحات بين الدول، قائلا إن الوباء يمكن أن ينتهي إذا أظهرت اقتصادات مجموعة العشرين قيادة جماعية وكان هناك توزيع أكثر عدلا للقاحات.

وقال ”بدلا من نشر اللقاحات على نطاق واسع، تركزت في أيدي قلة محظوظة“.

وقال ”الوباء سينتهي عندما يختار العالم إنهاءه. إن الموضوع في أيدينا“. ”لدينا كل الأدوات التي نحتاجها. يمكننا منع هذا المرض، ويمكننا اختباره ويمكننا علاجه“.

اليابان، مع حوالي 34 ٪ من السكان الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، كانت قلقة من أن الألعاب الأولمبية يمكن أن تصبح حدثًايساعد على انتشار الفيروس.

ألقت حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا في طوكيو بظلالها على الحدث، بعد أن تم تأجيله بالفعل العام الماضي بسبب الوباء.

قررت اليابان هذا الشهر أن المشاركين سوف يتنافسون في أماكن خالية لتقليل المخاطر الصحية.

حتى الآن، كانت هناك 67 حالة إصابة بـفيروس كورونا في البلاد من بين الحالات المعتمدة للألعاب منذ الأول من يوليو/ تموز، على الرغم من إجراءات الدخول الصارمة.

وسجلت اليابان، التي تأخر برنامج التطعيم فيها عن مثيله في معظم الدول المتقدمة الأخرى، أكثر من 840 ألف حالة إصابة و 15055 حالة وفاة. وتشهد طوكيو، المدينة المضيفة للألعاب، ارتفاعًا جديدًا، حيث تم تسجيل 1387 حالة إصابة يوم الثلاثاء.

(شارك في التغطية كارولوس جرومان ؛ تحرير هيماني ساركار وجيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)