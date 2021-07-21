حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 191.44 مليون والوفيات 4 ملايين و268716
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و268716.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 608126 34307498
الهند 414482 31174322
البرازيل 542756 19391845
روسيا 317100 6006536
فرنسا 111525 5890062
تركيا 50650 5546166
المملكة المتحدة 128823 5519602
الأرجنتين 101955 4769142
كولومبيا 116753 4655921
إيطاليا 127884 4293083
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
24 - العراق 17951 1510517
36 - الأردن 9916 762420
40 - الإمارات 1904 664027
42 - المغرب 9486 562416
43 - لبنان 7886 551157
44 - تونس 17644 548753
45 - السعودية 8103 512142
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد عبد اللطيف للنشرة العربية- تحرير ليليان وجدي )
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