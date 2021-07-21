تراجع واردات اليابان من الخام 1.2% في يونيو

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء إن بيانات التخليص الجمركي تُظهر تراجع واردات النفط الخام 1.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

اليابان رابع أكبر مشتر للخام في العالم، وقد استوردت 2.08 مليون برميل يوميا منه الشهر الماضي، وفقا للأرقام الأولية.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.707 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 8.5 بالمئة عنها قبل سنة. وانخفضت واردات الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء 8.2 بالمئة في يونيو حزيران إلى 7.493 مليون طن.

(تغطية صحفية مكتب طوكيو; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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