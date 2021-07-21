الأسهم اليابانية ترتفع بعد خسائر لخمس جلسات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قطعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء موجة خسائر دامت لخمس جلسات، إذ عاود المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها وسط تفاؤل يشوبه الحذر حيال الأرباح قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة انطلاق دورة ألعاب طوكيو الأولمبية.

أغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.58 بالمئة إلى 27548 نقطة، منتعشا من أدنى مستوى في ستة أشهر المسجل أمس الثلاثاء، وإن أخفق في البقاء فوق مستوى فني مهم.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة مسجلا 1904.41 نقطة.

وقال دايسكي نوموتو، مدير تداولات الأسهم اليابانية لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس في بوسطن، "أداء اليابان دون نظرائها العالميين منذ بداية السنة... لكن نتوقع تقلص الفجوة مع تسارع حملات التطعيم المحلية."

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html