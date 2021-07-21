المخضرم ألفيس يشعر بتوتر قبل مواجهة البرازيل وألمانيا

أخبار اليابان





من سايمون إيفانز

طوكيو (رويترز) - خاض داني ألفيس قائد منتخب البرازيل في الأولمبياد مباريات في أكبر مسابقات كرة القدم لكنه قال إنه لا يزال يشعر بالتوتر قبل المباراة الأولى أمام ألمانيا في طوكيو يوم الخميس.

وشارك ألفيس (38 عاما) في 118 مباراة دولية مع البرازيل ونافس في كأس العالم مرتين وعلى مستوى الأندية حقق ثلاثة ألقاب بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وسيلعب للمرة الأولى في الأولمبياد كلاعب فوق السن للدفاع عن لقب البرازيل في ريو.

وبدا الظهير مستعدا للاستمتاع بالفرصة حين قرأ تعليمات السلامة عبر مكبر الصوت في طائرة الفريق المتجهة إلى اليابان بينما كان يرتدي وشاح المضيف الجوي حول عنقه.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "من يعرفني جيدا يعرف أنني أملك روحا شابة ولأنها المرة الأولى لي في الأولمبياد أحظى بنفس خبرة اللاعبين الشبان.

وأضاف "رغم أنني استمتعت ببعض اللحظات الكبرى في مسيرتي أشعر ببعض التوتر بسبب مشاركتي الأولى في الأولمبياد".

وتابع "الوجود هنا أمر مميز حقا وأنا ممتن لهذه الفرصة وأتمنى أن أكون على قدر التطلعات".

وتوجت البرازيل باللقب على أرضها في 2016 بعد الفوز على ألمانيا في النهائي ويتنافس الفريقان في المجموعة الرابعة بجانب ساحل العاج والسعودية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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