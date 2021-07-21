برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أولمبياد 2032

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من كارولوس جروهمان

طوكيو (رويترز) - ستستضيف مدينة برزبين الأسترالية أولمبياد 2032 الصيفي بعد أن اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية توصية مجلسها التنفيذي يوم الأربعاء.

وستصبح برزبين، التي احتشد المئات من سكانها أمام شاشات عملاقة لمشاهدة جلسة اللجنة الأولمبية الدولية وسط تشجيع حماسي، ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب بعد ملبورن في 1956 وسيدني عام 2000.

ويعني الاختيار أن أستراليا أصبحت ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تستضيف الألعاب الأولمبية في ثلاث مدن مختلفة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ”إنه يوم تاريخي ليس فقط لبرزبين وكوينزلاند وإنما للبلاد بأكملها“.

وأضاف ”المدن العالمية فقط يمكنها استضافة الألعاب الأولمبية لذا هذا يشكل اعترافا مناسبا بمكانة برزبين في منطقتنا والعالم“.

واختيرت عاصمة ولاية كوينزلاند ”المدينة المضيفة المفضلة“ في فبراير شباط ونالت دعم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي.

وأبدت العديد من المدن والدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032 ومن بينها إندونيسيا وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

لكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين في فبراير شباط بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها بعضا.

وتابع موريسون ”هذه خطوة مهمة أيضا لأستراليا نحو استضافة المسابقات الكبرى التي تساهم في نمو الاقتصاد والمكاسب الاجتماعية خلال سنوات مقبلة“.

* إشادة كبيرة

وقال جون كوتس رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ”ستكون الألعاب الأولمبية في برزبين بين الأيادي الأكثر امتنانا واجتهادا وحماسا“.

وأضاف ”هذا التزام تجاه كل الرياضيين في العالم وسنوفر لكم تجربة لا تنسى“.

وتلقى عرض برزبين إشادات متكررة من اللجنة الأولمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.

واستضافت جولد كوست في ولاية كوينزلاند ألعاب الكومنولث 2018.

ويمثل هذا الاختيار انتصارا لكوتس وهو من أقوى حلفاء توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

ولم تنجح محاولة كوتس، الذي سيبلغ 74 عاما وهو السن الأقصى في 2024 وسيضطر لترك اللجنة، في منح التنظيم لبرزبين في 1992 لتفوز برشلونة بحق الاستضافة.

وعدلت اللجنة الأولمبية الدولية قواعد التنظيم في 2019 لتقليل النفقات وتسهيل الإجراءات على المدن. ولم تعد المدن تجري حملات ترويجية قبل التصويت كما كان الحال في السابق.

وبدلا من ذلك تحدد اللجنة الدولية مدينة مفضلة وتتفاوض مع كل المدن المهتمة بالاستضافة ثم تعقد جلسة تصويت لاعتماد اختيار المدينة.

وتستضيف طوكيو هذا الأسبوع أولمبياد 2020 المؤجل فيما تنظم باريس أولمبياد 2024 واختيرت لوس أنجليس لاستضافة نسخة 2028.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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