هيل المصنفة الأولى في الرماية تنسحب من الأولمبياد بسبب كوفيد-19

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لندن (رويترز) - أعلن الفريق البريطاني الأولمبي أن أمبر هيل المصنفة الأولى عالميا في الرماية انسحبت من أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد ظهور نتيجة فحص كوفيد-19 ايجابية قبل السفر.

وقالت هيل، التي كانت ستشارك في مسابقة أطباق الاستيك في طوكيو، إنها منهارة.

وأضافت هيل (23 عاما) التي وصلت للنهائي في أولمبياد ريو 2016 "لا توجد كلمات للتعبير عما أشعر به الآن.

"بعد خمس سنوات من التدريبات والاستعدادات أنا منهارة تماما بعدما تسلمت نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 الليلة الماضية ما يعني انسحابي من فريق الرماية البريطاني".

وتابعت "سأعود لكن في الوقت الحالي احتاج إلى وقت للتأقلم وتقبل ما حدث".

وكانت هيل، الحاصلة على فضية ألعاب الكومنولث 2018، الأكثر خبرة بفريق الرماية البريطاني.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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