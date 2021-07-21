بيرد والفاريز يحملان علم الولايات المتحدة في حفل افتتاح ألعاب طوكيو

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(رويترز) - أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية يوم الأربعاء أن لاعبة كرة السلة سو بيرد ولاعب البيسبول إيدي الفاريز سيحملان علم الولايات المتحدة في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو هذا الأسبوع.

واختار أفراد البعثة الأمريكية بيرد بطلة الأولمبياد أربع مرات والفاريز الفائز بفضية التزلج السريع في ألعاب سوتشي الشتوية 2014 لحمل العلم وهما أول ثنائي يتقاسم شرف قيادة البعثة في حفل افتتاح دورة أولمبية.

وبيرد البالغ عمرها 40 عاما هي أول لاعبة كرة سلة يتم اختيارها لحمل العلم منذ فعلتها دون ستالي مدربة منتخب أمريكا لكرة السلة للسيدات الحالية في 2004.

وقالت بيرد "إنه لشرف كبير بالنسبة لي اختياري لحمل العلم. أعرف ما يحمله هذا الأمر من مشاعر الفخر بعد أن شاهدت ستالي تفعل ذلك في 2004".

"أشعر بفخر كبير لاختيار زملائي لي لتمثيل البعثة بأكملها. سيدوم هذا الفخر ما حييت".

ويملك الفاريز، الذي ينحدر من أصول كوبية، خبرة أولمبية قبل المشاركة في ألعاب طوكيو بعد أن فاز بفضية في سوتشي.

وقال الفاريز "ضحت عائلتي كثيرا للوصول إلى هذه اللحظة وحمل علم الولايات المتحدة.

"أشعر بامتنان كبير للوقت الذي قضيته مع الاتحاد الأمريكي للتزلج السريع والاتحاد الأمريكي للبيسبول ولكل زملائي ويشرفني حمل علم الولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو".

وسترسل الولايات المتحدة فريقا يتألف من 613 رياضيا إلى ألعاب طوكيو الصيفية في ثاني أضخم بعثة في تاريخ البلاد الأولمبي بعد أولمبياد أتلانتا 1996 حين شاركت بفريق من 648 رياضيا.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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