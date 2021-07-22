إيقاف العداء الاكوادوري كينونيز لمدة عام لعدم الابلاغ عن مكان وجوده

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(رويترز) - أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الأربعاء إيقاف العداء الاكوادوري أليكس كينونيز المتخصص في سباق 200 متر لمدة 12 شهرا لعدم الابلاغ عن مكان وجوده في انتهاك للوائح مكافحة المنشطات.

وفاز كينونيز بميدالية برونزية في بطولة العالم 2019 في الدوحة وتأهل لأولمبياد طوكيو لكن تم إيقافه مبدئيا الشهر الماضي واحالة قضيته لمحكمة التأديب التابعة للجنة النزاهة.

وقالت لجنة النزاهة إن كينونيز أقر بمخالفة لوائح المنشطات بغيابه عن ثلاثة اختبارات بين يونيو حزيران العام الماضي ومايو ايار هذا العام.

وأضافت "تم معاقبته بالإيقاف 12 شهرا ستبدأ من تاريخ الإيقاف المؤقت في 25 يونيو حزيران 2021 وتنتهي الساعة 23:59 في 24 يونيو 2022".

وتم إلغاء نتائج كينونيز التي سجلها من 19 مايو ايار إلى 25 يونيو حزيران وقالت وحدة النزاهة إن بوسع العداء الاكوادوري الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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