السباح الروسي بورودين بطل أوروبا يغيب عن ألعاب طوكيو بسبب كورونا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال الاتحاد الروسي للسباحة يوم الأربعاء إن السباح إيليا بورودين البالغ عمره 18 عاما سيغيب عن ألعاب طوكيو بعد إصابته بكوفيد-19.

وجاءت نتيجة بطل أوروبا 2020 في سباق 400 متر فردي متنوع للرجال إيجابية للفيروس خلال معسكر إعدادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية قبل السفر إلى اليابان.

وقال الاتحاد الروسي للسباحة في بيان "أصيب إيليا بورودين بطل أوروبا وأحد أبرز السباحين في الفريق الروسي بفيروس كوفيد-19 ليغيب عن أولمبياد طوكيو".وأضاف الاتحاد أن اختبارات كل الرياضيين الآخرين والطاقم الفني جاءت سلبية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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