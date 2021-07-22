أوساكا ستدافع عن لقبها في أمريكا المفتوحة والثلاثة الكبار يقودون منافسات الرجال

أخبار اليابان





(رويترز) - قال منظمون يوم الأربعاء إن نعومي أوساكا ستدافع عن لقبها في أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحابها من فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام بسبب مخاوف بشأن صحتها النفسية.

وصعقت اليابانية أوساكا عالم التنس بعد انسحابها من البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية في باريس في مايو ايار رغم فوزها في الدور الأول بعد أن عاقبها المنظمون بغرامة مالية لرفضها حضور المؤتمرات الصحفية التي تلي المباريات.

وقالت المصنفة الثانية عالميا وقتها إن أسئلة الصحفيين المتلاحقة عقب المباريات تؤثر على صحتها العقلية والنفسية.

وانسحبت أيضا من ويمبلدون لكنها ستشارك في أولمبياد طوكيو وفي بطولة مونتريال الشهر المقبل.

وستكون أوساكا من أبرز المشاركات في منافسات السيدات في أمريكا المفتوحة مع آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا.

وتوجت بارتي بثاني لقب كبير في مسيرتها عندما هزمت التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-3 و6-7 و6-3 في نهائي فردي السيدات في ملاعب نادي عموم إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر لتصبح أول أسترالية تفوز بلقب ويمبلدون في 41 عاما بعد تتويج مواطنتها المعتزلة إيفون جولاجونج بلقبها الثاني على الملاعب العشبية للبطولة في 1980.

ومن المقرر مشاركة العديد من اللاعبات البارزات اللاتي فزن بألقاب في البطولات الأربع الكبرى في فلاشينج ميدوز ومن بينهن سيمونا هاليب وجاربين موجوروزا.

وفي منافسات الرجال سيواصل نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر ورفائيل نادال، الذين يتشاركون حاليا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بألقاب الفردي في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا، سعيهم لتحقيق المزيد من الألقاب الكبرى في أمريكا المفتوحة.

ويأمل ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في أن يصبح أول لاعب منذ فعلها الاسترالي رود ليفر في 1969 الذي يكمل "عاما ذهبيا" بعد فوزه بلقب ويمبلدون ليضيفه إلى لقبي استراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

وهناك بطل سابق أيضا هو آندي موراي الذي يحتل المركز 104 عالميا أخفق في دخول القرعة الرئيسية لكنه يبقى أول لاعب على القائمة البديلة.

وستقام أمريكا المفتوحة بحضور جماهيري كامل في الفترة بين 30 اغسطس اب و12 سبتمبر أيلول.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html