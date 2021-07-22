كندا تشارك في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بعدد محدود من الرياضيين

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية الكندية إنها ستشارك بعدد محدود من الرياضيين في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعة.

وسيحضر ما بين 30 و40 رياضيا حفل الافتتاح من البعثة البالغة 370 رياضيا.

وأضافت اللجنة الكندية في بيان "الرياضيون سيصلون إلى القرية الأولمبية قبل خمسة أيام فقط من منافساتهم. هذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من الرياضيين في القرية الأولمبية وأغلبهم على وشك المشاركة في المنافسات.

"أولوية الفريق الكندي هي السلامة والأداء والتوافق مع روح وأسس أولمبياد طوكيو 2020".

وستحمل ميراندا أيم لاعبة كرة السلة وناثان هيراياما لاعب الرجبي علم أكبر فريق كندي مشارك في الألمبياد منذ ألعاب لوس أنجليس 1984.

وشهد حفل افتتاح أولمبياد ريو وجود أكثر من 12 ألف رياضي ومسؤول لكن العدد في طوكيو سيكون أقل بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتشارك أستراليا، التي أرسلت أكبر بعثة في تاريخها في الأولمبياد، في حفل الافتتاح بنحو 50 من أصل 470 رياضيا.

وأبلغ إيان تشسترمان رئيس الفريق الأسترالي الرياضيين بأنهم يمكنهم الاستمتاع باللحظة رغم غياب الجماهير والأجواء الاحتفالية المعتادة في الملعب.

وبسبب قيود فيروس كورونا يصل الرياضيون قبل فترة قصيرة من انطلاق منافساتهم ويرحلون بعدها بقليل أيضا ويجب على كل دولة قبول المشاركة في حفل الافتتاح بعدد قليل من الرياضيين.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html